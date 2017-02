Each year, IGA retailers undergo a series of assessments to ensure that customers are “encountering exceptional shopping experiences each and every time they enter an IGA store.”

In-store appraisals combine with training and customer feedback evaluations to create a thorough assessment process and, ultimately, only the best IGA retailers are awarded Five Star Retailer status.

The 2017 IGA Five Star Retailers are listed by state below.

Alaska

Foodland IGA, Juneau

Howsers Supermarket IGA, Haines

Tatsuda’s IGA, Ketchikan

Alabama

Price Less IGA No. 6, Jacksonville

Price Less IGA No. 9, Fort Payne

Priceless IGA No. 12, Oneonta

Price Less IGA No. 493, Russellville

Arizona

Olsens Market Place IGA, Ajo

Shope’s Market IGA, Coolidge

Weber’s IGA Supermarket, Sedona

California

Best Buy Market IGA, Hanford

Best Buy Market IGA, Lemoore

Best Buy Market IGA, Visalia

California Fresh Market IGA, Pismo Beach

Evergreen Market IGA, Greenville

El Rancho, Solvang

Foods Etc. IGA, Clearlake

Hollister Super IGA, Hollister

SPD IGA, Grass Valley

Susanville Supermarket IGA, Susanville

Young’s Payless IGA, Lockeford

Young’s Payless IGA, Pioneer

Young’s Payless IGA, Copperopolis

Connecticut

Adam’s IGA, Thomaston

Adam’s IGA Supermarket, Milford

Adam’s Super Food IGA, Watertown

Adam’s Super Food IGA, Deep River

Adam’s Supermarket-Terryville IGA, Terryville

Adam’s Super Food Store IGA, Shelton

Better Val U Supermarket IGA, Lisbon

Better Val U Supermarket IGA, Plainfield

Davis IGA, Kent

Geissler’s IGA-Bloomfield, Bloomfield

Geissler’s IGA-East Windsor, East Windsor

Geissler’s IGA-Granby, East Windsor

Geissler’s IGA-South Windsor, South Windsor

Geissler’s IGA-Windsor, Windsor

Geissler’s Supermarket IGA, Somers

Tri-Town Foods IGA, East Lyme

Tri-Town Portland Foods IGA, Portland

Florida

Milam’s Market IGA, Miami

Milam’s Market IGA, Miami Springs

Milam’s Market IGA, Miami

Milam’s Market IGA, North Miami Beach

Mt. Plymouth IGA Express, Sorrento

Spires IGA Supermarket, Lake Butler

Georgia

Dill’s Food City IGA, Fairmount

Dill’s Food City IGA, Royston

Dill’s Food City IGA, Royston

Dixie Dandy IGA, Bainbridge

Foothills IGA Market, Marble Hill

West Foods IGA, Edison

Leesburg IGA, Leesburg

The Market IGA, Pelham

Tybee Market IGA, Tybee Island

Iowa

J&C Grocery, Sumner

Idaho

Archie’s IGA Plus, St. Maries

Glenwood IGA, Orofino

Illinois

Arthur IGA, Arthur

Bill’s IGA, Staunton

Capri IGA Foodliner, Greenville

Clinton IGA, Clinton

El Paso IGA, El Paso

Eureka IGA Foodliner, Eureka

Hartzell’s IGA, Warren

Hoopeston IGA, Hoopeston

IGA Fairfield No. 443, Fairfield

IGA Olney, Olney

Jim’s IGA, Lacon

LeRoy IGA, Leroy

Mackinaw IGA, Mackinaw

Mahomet IGA Foodliner, Mahomet

Martin’s IGA, Newton

Martin’s IGA, Effingham

Metamora IGA, Metamora

Orion IGA, Orion

Paxton IGA Foodliner, Paxton

Price Less IGA No 447, Flora

St. Joseph IGA, St. Joseph

Sullivan IGA, Sullivan

Tuscola IGA Plus, Tuscola

Indiana

Brookville IGA, Brookville

Buehler’s IGA Darmstadt No. 456, Darmstadt

Clinton IGA, Clinton

Hometown IGA No. 449, Nashville

IGA Ellettsville No. 464, Ellettsville

IGA Evansville No. 452, Evansville

IGA Evansville No. 453, Evansville

IGA Evansville No. 466, Evansville

IGA Huntingburg No. 460, Huntingburg

IGA Jasper No. 450, Jasper

IGA Loogootee No. 463, Loogootee

IGA Oakland City No. 461, Oakland City

IGA Plus-Vevay, Vevay

IGA Princeton No. 451, Princeton

IGA Rockport No. 465, Rockport

McKim’s IGA, Mt. Vernon

Miller’s IGA, Clay City

Price Less Foods IGA No. 432, Evansville

Price Less IGA Evansville No. 430, Evansville

Price Less IGA No. 434, Bedford

Rockville IGA, Rockville

Sunman IGA, Sunman

Versailles IGA, Versailles

West Vigo IGA, W. Terre Haute

Kentucky

Barbourville IGA No. 56, Barbourville

Bill’s IGA, Hawesville

Bowling Green IGA No. 34, Bowling Green

Burkesville IGA No. 23, Burkesville

Burkesville IGA No. 67, Burkesville

Calhoun IGA No. 62, Calhoun

Casey’s IGA, Hindman

Cave City IGA No. 4, Cave City

Columbia IGA, Columbia

Crossroads IGA No. 770, Smiths Grove

Crossroads IGA No. 773, Bowling Green

Crossroads IGA No. 774, Bowling Green

Crossroads IGA No. 776, Bowling Green

Crossroads IGA No. 779, Bowling Green

Crossroads IGA No. 780, Lewisport

Crossroads IGA No. 782, Louisville

Crossroads IGA No. 29, Upton

Crossroads IGA No. 777, Nancy

Crossroads IGA No. 775, Somerset

EC Porter, London

Edmonton Foods IGA, Edmonton

Glasgow IGA No. 1 IGA, Glasgow

Glasgow IGA No. 27, Glasgow

Glasgow IGA No. 38, Glasgow

Greensburg IGA No. 16, Greensburg

Happy IGA, Happy

Hometown IGA No. 2, Irvington

Hometown IGA No. 15, Hodgenville

Hometown IGA No. 17, Albany

Hometown IGA No. 39, Hardinsburg

Hometown IGA No. 47, Hartford

Hopkinsville IGA No. 28, Hopkinsville

Horse Cave IGA No. 5, Horse Cave

Hyden IGA, Hyden

IGA Express Glasgow No. 864, Glasgow

IGA Express Munfordville No. 866, Munfordville

IGA Express No. 828, Bowling Green

IGA Express No. 839, Bowling Green

IGA Express No. 802, Bowling Green

Ison IGA, Isom

Jackson IGA, Jackson

Leitchfield IGA No. 10, Leitchfield

Lewisburg IGA No. 52, Lewisburg

Liberty Square IGA, Liberty

Livermore IGA No. 63, Livermore

Manchester IGA No. 1, Manchester

Manchester IGA, Manchester

Martin IGA, Martin

Morgantown IGA No. 36, Morgantown

Mt. Vernon IGA, Mt. Vernon

Mundfordville IGA No. 64, Mundfordville

New Haven IGA No. 48, New Haven

Owensboro IGA No. 20, Owensboro

Owensboro IGA No. 21, Owensboro

Owensboro IGA No. 22, Owensboro

Phillips Everyday IGA, Hiseville

Price Less IGA No. 591, Campbellsville

Price Less Foods No. 69 Elizabethtown, Elizabethtown

Price Less IGA-Franklin No. 490, Franklin

Price Less IGA Russellville No. 590, Russellville

Price Less Russell Springs No. 496, Russell Springs

Price Less Foods Hillview No. 65, Hillview

Price Less IGA Benton No. 580, Benton

Salyersville IGA, Salyersville

Sebree IGA No. 60, Sebree

Somerset IGA No. 53, Somerset

Whitesville Hometown IGA No. 46, Whitesville

Williamsburg IGA No. 57, Williamsburg

West Liberty IGA, West Liberty

Massachusetts

Adams IGA Supermarket, Monson

Geissler’s IGA-Agawam, Agawam

Maine

Brackett’s Market IGA, Bath

Goggin’s IGA, Randolph

Hillside IGA Foodliner, Fort Fairfield

Mars Hill IGA, Mars Hill

Rangeley IGA, Rangeley

Star City IGA, Presque Isle

Trenton Marketplace IGA, Trenton

Michigan

Perch’s IGA, Alpena

Minnesota

Harmony IGA, Harmony

Preston IGA, Preston

Red’s Hometown Market IGA, Spring Grove

Rushford IGA, Rushford

Missouri

Hickman’s IGA, Perry

Hickman’s IGA, Paris

Montana

Broadus IGA, Broadus

Columbus IGA Plus, Columbus

Everyday IGA, Great Falls

Everyday IGA North, Great Falls

Gary & Leo’s Fresh Foods IGA, Conrad

Gary & Leo’s Fresh Foods IGA, Florence

Gary & Leo’s IGA Plus, Havre

Milligan’s IGA, Absarokee

Picchioni’s IGA, Roundup

Reese & Ray’s IGA-Hardin, Hardin

Reese & Ray’s IGA-Sidney, Sidney

Van’s IGA of Dillon Inc., Dillon

North Carolina

Carlie C’s IGA, Angier

Carlie C’s IGA, Erwin

Carlie C’s IGA, Fayetteville

Carlie C’s IGA, Fayetteville

Carlie C’s IGA, Fayetteville

Carlie C’s IGA, Fayetteville

Carlie C’s IGA, Goldsboro

Carlie C’s IGA, Raleigh

Carlie C’s IGA, Raleigh

Carlie C’s IGA, Benson

Carlie C’s IGA, Lillington

Carlie C’s IGA, Hope Mills

Carlie C’s IGA, Dunn

Carlie C’s IGA, Dunn

Carlie C’s IGA, Coats

Carlie C’s IGA, Four Oaks

Carlie C’s IGA, Smithfield

Carlie C’s IGA, Zebulon

Fresh Foods IGA, Bladenboro

Fresh Foods, Lumberton

Fresh Foods, Lumberton

Fresh Foods IGA, Fairmont

Fresh Foods IGA, Castle Hayne

Fresh Foods IGA-Chadbourn, Chadbourn

Fresh Foods IGA, Elizabethtown

Fresh Foods, Lumberton

Fresh Foods IGA, Pembrooke

Fresh Foods IGA, Southern Pines

Fresh Foods IGA, Clarkton

Holly Mountain IGA, Wilkesboro

Tryon IGA, Tryon, NC

Wadesboro IGA Food Store, Wadesboro

Nebraska

Hendersons IGA, Valentine

Jim’s Foods IGA, Central City

Quality Foods IGA, Wayne

New Hampshire

LaPerle’s IGA, Colebrook

New York

Food Basket IGA, Bayville

Fort Salonga IGA, Northport

Greenport IGA, Greenport

Larkfield IGA, East Northpoint

Southold IGA, Southold

Ohio

Baker’s IGA, Coshocton

Baker’s IGA, Newcomerstown

Baker’s IGA, Sugarcreek

Enon IGA, Enon

Felicity IGA, Felicity

Frobose IGA Market, Pemberville

Gels IGA Market, St. Henry

Hogue’s IGA, Bellevue

IGA Plus-Georgetown, Georgetown

IGA Plus-Ross, Hamilton

Kinsman IGA, Kinsman

Kishman’s IGA, Minerva

McMaken’s IGA, Brookville

Minford IGA, Minford

Nemenz IGA, Struthers

New Carlisle IGA, New Carlisle

Oberlin IGA, Oberlin

Rodhe’s IGA Marketplace, Millersburg

Ross/Hamilton IGA Express, Hamilton

Sabina Hometown IGA, Sabina

Schilds IGA Foodliner, Grafton

Schilds IGA Foodliner No. 2, Grafton

Schild’s IGA SuperCenter, Norwalk

St. Paris IGA, St. Paris

Stake’s IGA, Loudonville

Wayne IGA, Fort Recovery

West Milton IGA, West Milton

Westside IGA, West Portsmouth

Oregon

Kenny’s IGA Seafood Grocery, Lincoln City

Kenny’s IGA Village Market, Lincoln City

Wagner’s IGA, Prineville

Pennsylvania

Grimm’s Central Market IGA, Middleburg

Lake Region IGA, Hawley

Rhode Island

Jerry’s Supermarket IGA, West Warwick

South Carolina

Blythewood IGA Foodliner, Blythewood

Elgin IGA, Elgin

Pageland IGA Foodliner, Pageland

Shumpert’s IGA, Pelion

Sumter IGA Plus-Westmark, Sumter

Tennessee

Benton IGA, Benton

Holt’s Food Center IGA, Bean Station

LaFollette IGA, La Follette

Lakeway IGA, Paris

Midway Market IGA, Corryton

Price Less IGA No. 494, Clarksville

Price Less Old Hickory No. 492, Old Hickory

Price Less IGA No. 469, Kingsport

Price Less IGA No. 30, Erwin

Price Less Foods Kingsport No. 478, Kingsport

Townsend IGA, Townsend

Texas

Cashsaver IGA, Lake Worth

Diamond Food Market IGA, Van Alstyne

Diamond Food Market IGA, Aubrey

Diamond Food Market IGA, Henrietta

Metro Discount Foods IGA, Mineral Wells

Virginia

Pay Less Hometown IGA No. 49, Wise

Pay Less Hometown IGA No. 50, Coeburn

Pound IGA, Pound

Washington

Bailey’s IGA, Rochester

Blanton’s IGA, Packwood

Camano Plaza Market IGA, Camano Island

Cedar Village IGA, Winlock

Dissmore’s IGA, Pullman

Evergreen IGA, Winthrop

Fischer’s IGA, Randle

Granite Falls IGA, Granite Falls

Hood Canal Grocery, Hoodsport

IGA Quincy Market, Quincy

Martin’s IGA Market Fresh, Cashmere

The Ridge Supermarket IGA, Snoqualmie

Wisconsin

Hansen’s IGA, Cashton

Hansen’s IGA, Bangor

Hansen’s IGA, Elroy

Hansen’s IGA, West Salem

Hansen’s IGA, Neillsville

Hansen’s IGA, Westby

Hansen’s IGA, Sparta

Hansen’s IGA, Stanley

Hansen’s IGA, Mondovi

Kyle’s IGA, Colfax

Ptacek’s IGA, Prescott

Save More Market Place IGA, Minocqua

Stodola IGA, Luxemburg

West Virginia

Hudson’s IGA, West Hamlin

Salem IGA Foodliner, Salem

Wyoming

Reese & Ray’s IGA-Buffalo, Buffalo

Reese & Ray’s IGA-Thermopolis, Thermopolis

Valley Foods IGA, Saratoga